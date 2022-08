Geen zorgen bij Kale en Kokkie na verlies tegen PSV: "Eind van het jaar gewoon kampioen"

Daar sluit Kokkie zich helemaal bij aan. "Je vergeet op dat moment de 2-0 en 3-0 te maken, dan is het klaar. Dat doe je niet, en dan is het in één keer weg."

Zwakke schakels

Ajacieden als Steven Bergwijn en Kenneth Taylor lieten in de Arena zien dat ze in vorm zijn. Over rechtsback Devyne Rensch zijn de heren minder enthousiast. "Sinds het vertrek van Mazraoui zeggen alle supporters dat we wat moeten halen op die positie", stipt Kokkie aan. "Over vijf, zes dagen begint de competitie, en op rechtsback is het nog niet goed ingevuld."

In het geval van keeper Jay Gorter zijn Kale en Kokkie milder "Iedereen is over hem heengevallen en hij heeft misschien wel de slechtste gekeept", zegt Kale. "Maar die jongen kan ontegenzeggelijk keepen. Laten we ophouden met hem alleen maar op deze wedstrijd beoordelen."