Inschrijvingen voor studentencorps geopend, geen beproevingen tijdens kennismakingstijd

"De vraag die wij onszelf stelden was: kunnen wij een veilige omgeving creëren voor nieuwe leden tijdens de kennismakingstijd?", schrijft het bestuur in een brief aan de leden die in handen is van AT5. "Inmiddels hebben wij met verschillende belanghebbenden gesproken, waaronder de universiteiten en onze reünisten, en kunnen wij u mededelen dat de inschrijving voor het lidmaatschap opengaat. Daarbij vermelden wij meteen dat de kennismakingstijd anders zal verlopen dan voorgaande jaren."

Extra maatregelen

Zo zal er geen enkele vorm van beproeving plaatsvinden tijdens de ontgroening. "Het doel van de kennismakingstijd van de vereniging is uitsluitend om aspirant-leden bekend te laten worden met het bestuur, de leden en de geschiedenis van de vereniging", aldus het bestuur. dat verder schrijft dat leden nog geïnformeerd zullen worden over extra voorzorgsmaatregelen.

En ook de kennismaking van aspirant-leden met de verschillende disputen zal er anders uitzien dan normaal. "De dispuutskennismakingstijd zal dit jaar worden ingekort, onder (nog) streng(er) toezicht staan en uitsluitend een karakter hebben van ‘elkaar leren kennen’. Leden en disputen die zich niet aan deze voorwaarde willen committeren zijn niet welkom bij activiteiten tijdens de dispuutskennismakingstijd", schrijft het bestuur. Leden en disputen die zich tijdens daar tijdens kennismakingstijd niet aan houden, riskeren langdurige schorsingen of royement van het lidmaatschap.

Grensoverschrijdend gedrag

Al voor het schandaal rond de uitspraken op het herendiner liet het corps weten de ontgroening aan te passen. Dit omdat de ontgroening van afgelopen jaar afgebroken moest worden vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat zou gaan om gewelddadige incidenten waarbij studenten gewond raakten. Het nachtelijke programma zou dit jaar daarom sowieso al niet doorgaan, ook zouden 'onnodige' ontgroeningsactiviteiten achterwege blijven en zou er meer toezicht komen.

Speeches

De speeches vorige week vrijdag tijdens het herendiner leidden tot grote verontwaardiging bij vrouwelijke leden. Een groep van 270 vrouwen stuurde daarop een brief aan het bestuur. In de speeches werden vrouwen uitgemaakt voor hoer. Ook was te horen dat 'de heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin te steken’ en dat vrouwen ‘sperma-emmers’ zijn.

De mannelijke leden van het corps die de speeches hielden, hebben inmiddels hun functies binnen het bestuur neergelegd. Ook stapte rector Heleen Vos op. Zij zei niet langer de verantwoordelijkheid te kunnen en willen blijven nemen voor de incidenten.