Magneetvisser haalt wapens en granaten uit Erasmusgracht: "Vreselijk onbetrouwbaar spul"

Veel politie vanochtend in het Erasmuspark. Niet heel vreemd, want magneetvisser John Vleers haalde iets na 9.00 uur vanochtend meerdere vuurwapens en twee handgranaten uit het water van de Erasmusgracht.

Het begon met een pistool. Niet veel later had hij een tas vol met wapens en een tweetal handgranaten te pakken. Met vondsten als deze is magneetvisser John Vleer inmiddels een bekende geworden bij de politie. Vorig jaar viste hij met zijn magneet tientallen wapens op. "Met de 50 wapens die ik heb gevonden, zijn er 18 misdaden opgelost", vertelt hij trots.

Onbetrouwbaar spul

Joost Heer, die bij het Team Explosieven Verkenning van de politie werkt, is blij met de vondst van John. Zeker omdat er in de Erasmusgracht ook veel gevaren en gezwommen wordt. "John haalt troep uit het water wat er niet in hoort te liggen. Er zal maar iets achter je teen of boot blijven hangen. Dit spul is vreselijk onbetrouwbaar. Het ligt al een tijdje in het water. En hoe instabieler het is, des te onbetrouwbaarder."

Toch hebben de vondsten de magneetvisser ook een keerzijde, zegt Heer. "Iemand als John weet hoe je er mee om moet gaan, maar soms zie je ook kleinere kinderen met magneetjes. Die worden geïnspireerd door John, halen magneetjes uit het water, maar weten er niet mee om te gaan."

Niet meenemen

Daarom heeft John een belangrijk advies voor de kinderen die tóch willen magneetvissen. "Haal je een granaat uit het water? Terug in het water doen, niet meenemen en bel 112."

Door de wapenvondst is het Erasmuspark enige tijd afgezet geweest. Inmiddels zijn de handgranaten veiliggesteld en is het park weer vrijgegeven door de politie.