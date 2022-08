Gewonde bij steekpartij in Osdorp, een verdachte aangehouden

Bij een steekpartij in Osdorp is vanavond een man gewond geraakt. De politie heeft een verdachte kunnen aanhouden.

De steekpartij gebeurde iets voor 19.30 uur bij een portiek van een flat aan Langswater. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie ging met verschillende eenheden op zoek naar de dader en kon enige tijd later melden dat er een verdachte is aangehouden. Via Burgernet werd gezocht naar een man met een lichtblauw overhemd met korte mouwen.