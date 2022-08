Flitsbezorger Getir opent supermarkt in darkstore in De Pijp

Getir kreeg van de gemeente eind mei een last onder dwangsom omdat de darkstore niet in het bestemmingsplan past. Volgens de gemeente is flitsbezorging namelijk geen detailhandel. De flitsbezorger probeerde dat aan te passen door van het magazijn een winkeltje met een afhaalloket te maken, waar klanten hun bestellingen zelf konden ophalen. De rechter oordeelde dat de winkel toen nog altijd een distributiecentrum was.

Een deel van het pand is daarom nu veranderd in een supermarkt zonder afhaalloket. "Klanten kunnen het gehele assortiment bekijken, verzamelen, afrekenen en meenemen", stelt Getir in een persbericht. Het bedrijf denkt op deze manier wel te voldoen aan het bestemmingsplan. "De Eerste Jacob van Campenstraat is een drukke straat in een levendige wijk en daarom uitermate geschikt voor een supermarkt", aldus Getir. Een ander, afgesloten deel van het pand blijft een distributiecentrum voor het bezorgen van boodschappen. De flitsbezorger stelt dat het bedrijf daarin niet verschilt van traditionele supermarkten.

De gemeente laat in een reactie weten aan AT5 dat zij op de hoogte zijn van de opening van de supermarkt en dat ze het gaan onderzoeken.