Waternet blundert weer met innen rekeningen: te veel afgeschreven bij 25.000 Amsterdammers

Bij ruim 25.000 Amsterdammers is er begin deze maand te veel geld afgeschreven door Waternet. Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst in een brief aan de gemeenteraad. In de meeste gevallen werd het bedrag twee keer afgeschreven.

In totaal zijn er 25.143 klanten getroffen. Gemiddeld ging er twee keer 30,44 euro van de rekening af, terwijl dit maar één keer moest worden afgeschreven.

"We betreuren dat dit is gebeurd. Momenteel weten we nog niet wat de oorzaak is geweest van de

verkeerde afschrijvingen. Dit gaat Waternet nader onderzoeken", schrijft Van der Horst in de brief. Waternet is direct na het constateren van de fout begonnen met het informeren van de gedupeerden. Alle Amsterdammers waar te veel geld is afgeschreven ontvangen deze week een brief of een mail. Waternet stort het bedrag dat te veel is afgeschreven in de loop van volgende week terug.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Waternet blundert met het innen van de rekeningen. In juni dit jaar werden ruim 300 Amsterdammers getroffen door meerdere afschrijvingen in één keer. In sommige gevallen werd er in een keer honderden euro's geïnd. Het probleem speelt al een langere tijd bij Waternet. Vorig jaar konden de klanten de rekeningen niet betalen vanwege een fout betalingskenmerk en moesten meerdere Amsterdammers in één keer een groot bedrag afrekenen vanwege achterstallige incasso's.

AT5 deed onderzoek naar het contact tussen de Amsterdammers en Waternet. 30 procent van de respondenten liet weten weleens problemen te hebben gehad met rekeningen of incasso's van Waternet. Eén op de twee respondenten zegt de afhandeling van die problemen als slecht te hebben ervaren.