Tachtig parkeerplaatsen weggehaald in Amsteldorp: "Automobilisten pesten"

De plannen roepen weerstand op. "Het is weer pesten van automobilisten, zo zie ik het", zegt bewoner Ronald Out. Hij wijst erop dat bewoners de auto bijvoorbeeld nodig hebben om boodschappen te doen, omdat er geen supermarkt, slager en bakker in de wijk zijn.

Over twee weken begint de gemeente met werkzaamheden in de wijk . Asfalt wordt vervangen door straatstenen en stoepen worden op sommige plekken breder. Door de Von Liebigweg, Fahrenheitstraat, Reaumurstaat, Celciusstraat mag straks nog maar in een richting gereden worden.

In de buurt bestaat de vrees dat er straks juist meer auto's rondrijden, omdat automobilisten door het eenrichtingsverkeer langer onderweg zijn en ook langer zoeken naar een vrije parkeerplek. Op dit moment rijdt er volgens hen juist amper verkeer. "Als je hier staat. En je ziet hoe deze buurt is. En je ziet hoe dit punt in deze buurt is. Dan weet je, dit is een volslagen idioot plan", stelt Annemiek Voor in 't holt, bewoner van de Weesperzijde.

'Niet opnieuw ingericht'

Bewoners hebben een brief naar de gemeente gestuurd, maar daar wordt niks mee gedaan. Volgens een woordvoerder van stadsdeel Oost gaat het namelijk om groot onderhoud en is inspraak daarom niet nodig. "De bestaande situatie wordt verbeterd, niet opnieuw ingericht." Daarnaast zouden hulpdiensten 'het risico lopen' om niet bij calamiteiten of slachtoffers te kunnen komen en zouden vuilniswagens auto's hebben beschadigd.