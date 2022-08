Apotheker Omid is het plezier kwijt door medicijnentekort: "Nauwelijks meer bezig met zorg verlenen"

Omid Mehrani is al veertien jaar apotheker. Hij bezit tien apotheken in de stad, maar door het enorme medicijnentekort is hij het plezier in zijn werk soms even kwijt. Omid is meer bezig met patiënten teleurstellen dan met zorg verlenen. "Ik heb me wel eens afgevraagd waarom ik het nog doe."

Uit onderzoek van apothekersorganisatie KNMP blijkt dat 40 procent van de apothekers wekelijks te maken krijgt met verbale of fysieke agressie. Ook Omid en zijn personeel hebben regelmatig te maken met agressie of onbegrip als ze nee moeten verkopen aan een patiënt. "Mensen begrijpen het niet en daardoor ontstaat er veel wrijving. Daardoor komt er ook veel druk op mijn medewerkers en op ons."

Omid heeft nog nooit meegemaakt dat het tekort aan medicijnen zo groot is. "Dit slaat nergens meer op. Soms gaat het om simpele medicijnen, maar het gaat ook om medicijnen die mensen echt heel erg hard nodig hebben. Er zijn ook geen alternatieven soms, dat maakt het heel moeilijk."

Antidepressiva

Zo kan Maartje Oliemans niet aan het medicijn komen dat ze heel hard nodig heeft. Zij heeft dagelijks medicatie nodig en was net begonnen met het afbouwen van het antidepressivum paroxetine. Dat is alleen sinds vorige week vrijdag nergens meer te krijgen. Niet bij haar eigen apotheek en ook niet bij andere apotheken in de stad. Ook de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam kon haar niet helpen. "Zij hebben alle apotheken in de regio afgebeld om te kijken of dat medicijn voorradig was. Dat bleek niet zo te zijn."

Maartje kreeg meteen last van afkickverschijnselen. "Ik ging helemaal trillen en beven. Ik ben bijna flauwgevallen." Ze heeft woensdag met veel geluk toch nog wat paroxetine weten te krijgen en voelt zich nu in ieder geval wat beter. "Ik heb een kleine dosering medicatie gehad, maar dat is niet genoeg voor de lange termijn."