Medewerkers Zapp woedend: 'vertrekkend flitsbezorger komt afspraken niet na'

Nu bekend is geworden dat Gorillas drie Amsterdamse darkstores van Zapp overneemt. Kunnen werknemers waarschijnlijk fluiten naar zo'n vertrekregeling. "Het gaat om vergoedingen van vier-, vijf- en soms wel negenduizend euro", zegt Frank van Bennekom van vakbond FNV. "De bedragen staan gelijk aan het wettelijk minimum. Dat vinden wij al niet echt netjes, maar voor de bezorgers, die vaak al niet heel veel verdienen, is het echt veel geld."

Volgens Frank van Bennekom van vakbond FNV zijn werknemers inderdaad niet te spreken over de gang van zaken. "En dat is ook wel begrijpelijk. Zapp houdt ze een worst voor de neus, maar keert vervolgens met volle zakken terug naar Engeland."

Volgens Van Bennekom was de overeenkomst zo goed als rond en moesten er alleen nog handtekeningen gezet worden. "Werknemers werd beloofd dat ze de overeenkomsten een week later opgestuurd zouden krijgen." Omdat Zapp in de tussentijd is overgenomen door Gorillas, lijkt daar niets van terecht te komen.

Slechte verhalen

In plaats daarvan lijkt het erop dat Gorillas de contracten van de meeste flitsbezorgers gaat overnemen. Maar volgens Van Bennekom zitten veel bezorgers daar helemaal niet op te wachten. "Sommige riders komen daar net vandaan. Anderen hebben slechte verhalen over het bedrijf gehoord en willen om die reden niet bij het bedrijf werken."

FNV zegt dat het nu verder in kaart wil brengen hoe groot de onvrede onder werknemers is. Aan de hand daarvan beslist het of het wel of niet een rechtszaak tegen Zapp wil beginnen.