Motorrijder belandt onder vangrail bij ongeluk op A10

Het ongeluk vond rond 00.30 uur plaats. Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. Het is nog onduidelijk of het om een eenzijdig ongeval ging of dat er bijvoorbeeld een auto bij betrokken was.

Ambulancepersoneel heeft de man voorzichtig onder de vangrail vandaan geholpen. Hij is daarna met spoed per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie doet onderzoek naar het ongeval. Agenten hebben met getuigen gesproken. De afrit was enige tijd dicht voor sporenonderzoek. De motor is meegenomen naar een politiebureau voor technisch onderzoek.