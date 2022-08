Lees terug: Canal Parade ten einde, maar nog altijd 'gezellig druk' in de stad

Gespot in de buurt van het Vondelpark: een duif met een roze hoedje op zijn kop. De dierenambulance is er niet blij mee, schrijven ze op hun Instagram. "Geweldige grap. Degene die dit heeft gedaan: wat kan jij trots zijn", klinkt het sarcastisch.

Waarschijnlijk zal de duif niet makkelijk van zijn hoedje afkomen. Het dier is in principe gezond, waardoor het voor de medewerkers lastig is om hem te vangen. "Dat de duif hier last van heeft, is zeker" schrijft de dierenambulance.