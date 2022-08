Taylor blij met keuze om bij Ajax te blijven, Schreuder ziet 'onrustig' team

Even leek het erop dat Ajax een valse start zou gaan beleven tegen Fortuna Sittard. Door drie goals in de tweede helft liep het uiteindelijk toch goed af (2-3). Eén doelpunt kwam op naam van Kenneth Taylor, die de laatste weken één van de uitblinkers is. En dat terwijl hij dit seizoen ook verhuurd had kunnen zijn.

Maar Taylor koos uiteindelijk voor zijn kansen bij Ajax. "Ik wilde geen verhuurperiode. Ik train hier gewoon met de beste spelers van Nederland. Hier wordt ik beter. Ik denk dat er geen betere club is al Ajax om als jonge jongen te ontwikkelen."

Tot nu toe pakt die keuze uit: Taylor startte in de wedstrijd tegen PSV al in de basis en deed vandaag 90 minuten mee. Het belooft veel goeds voor de rest van het seizoen, al wil Taylor zelf nog niet te veel op de zaken vooruitlopen. "Het is nog maar de eerste wedstrijd van het seizoen. Ik moet gewoon altijd mijn best doen, goed spelen. Dan is het aan de trainer om een opstelling te maken."

Ook trainer Alfred Schreuder is tevreden over Taylors prestaties. "Kenneth is een allround-middenvelder, die heel goed is op dubbel-zes of linker-acht", zegt Schreuder, die in Taylor een goede opvolger van Ryan Gravenberch ziet. "Ik zie in hem een linkermiddenvelder. Hij kan die rol van Gravenberch goed invullen. Kenneth doet het op zijn manier, maar daar ben ik wel tevreden over."

Onrustig

Over het veldspel van het hele team was Schreuder minder tevreden. "Ik denk dat we heel goed getraind hebben, maar ik ga ervan uit dat wat je traint ook op het veld moet kunnen laten zien", oordeelt hij na afloop.

Het kwam er op het veld niet goed uit: "Als je naar de uitvoering kijkt, zie je dat we te onrustig waren. Dat we te snel naar voren willen, terwijl je het spel eigenlijk nog een keer moet verplaatsen en langer aan de bal moet blijven. Dat hebben we niet goed gedaan, Fortuna kreeg het geloof dat ze in de duels konden komen en konden omschakelen. Normaal moet er niets aan de hand zijn."