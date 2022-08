Opnieuw plofkraak in Oosterparkbuurt: "Die gasten moeten gaan werken"

Bewoners van de Oosterparkbuurt in Oost schrokken vannacht opnieuw wakker van een harde klap. Bij een geldautomaat aan de Iepenweg, nabij de Eerste Oosterparkstraat, vond een plofkraak plaats. Er is schade aan zowel het pand waar de geldautomaat inzit als aan de naastgelegen woning.

Rond 05.20 uur ging er een explosief af bij de geldautomaat. Een omwonende laat aan AT5 weten dat het een "extreem harde explosie" was. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de plofkraak. Er is nog geen zicht op mogelijke verdachten.

De politie vraagt omwonenden die iets gehoord of gezien hebben zich te melden. Ook mensen met een dashcam in hun auto of een videodeurbel worden verzocht om met de beelden te komen bij de politie.

"Klap van jewelste"

"Verschrikkelijk, een drama. Vannacht 05.20 uur zat ik recht op in m'n bed. Niet alleen ik, de halve buurt denk ik", laat een buurtbewoner weten. "We dachten al dit de volgende zou worden. Dat was vannacht helaas zo, echt een klap van jewelste. Die klap dreunt nou nog na bij wijze van spreken."

"Ik loop om die tijd met m'n hond buiten, het is niet normaal man", vertelt een andere omwonende. "Het schiet niet op zo. Die gasten moeten gaan werken."

Twee keer in twee weken

Het is de tweede keer binnen twee weken dat de Oosterparkbuurt opgeschrikt wordt door een plofkraak. Op 25 juli ging er een explosief af op het Beukenplein wat zorgde voor een enorme ravage. Zowel aan de winkel als aan het naastgelegen trappenhuis van een appartementencomplex. De brokstukken lagen toen tot aan de kruising.

Vorig jaar oktober werd een medewerker van de winkel bij de Iepenweg vastgebonden tijdens een gewapende overval in de vroege ochtend.