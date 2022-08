Schoonmakers ruimen tot diep in de nacht afval van Pride-feesten op

Het was weer feest zaterdag tijdens de 25e editie van de Canal Parade. De feestgangers zorgden ook voor behoorlijk wat afval in de binnenstad, zo'n 66 ton moest er zaterdagnacht worden opgeruimd.

"Als er geen prullenbak in de buurt is en je weet toch dat ze het gaan opruimen..."

Wethouder Zita Pels (Afval en Reiniging) was gisteravond ook enige tijd aanwezig en bleek niet te beroerd om even mee te helpen. "We hebben wel even een tijdje nodig om het op te ruimen, want zoals je ziet, ligt er niet weinig", vertelt ze terwijl ze in een kring van bierblikjes en plastic bekertjes staat.