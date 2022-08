Week met tropische temperaturen en waarschijnlijk hittegolf op komst

Het gaat naar verwachting weer erg warm worden in de stad. Zeker in de loop van de week kan het enkele dagen warmer dan 30 graden worden. Een landelijke hittegolf lijkt onvermijdelijk.

Maandag kunnen we nog even wennen aan de warmere temperaturen, het wordt dan naar verwachting zo'n 22 tot 26 graden, voorspelt Weeronline.nl. Ook zijn er nog enkele wolkenvelden. Vanaf dinsdag is het droog, zonnig en erg warm, met tropische temperaturen. Een landelijke hittegolf is zeer waarschijnlijk. Van een hittegolf is sprake als het minstens vijf dagen achter elkaar warmer is dan 25 graden in De Bilt. Ook moet het op drie van die dagen warmer worden dan 30 graden.

In het midden van het land wordt het dinsdag vermoedelijk zo'n 26 graden, woensdag kan het 29 graden worden. Donderdag, vrijdag en zaterdag zijn de dagen waarop het kwik waarschijnlijk stijgt tot boven de 30 graden. Het wordt dan naar verwachting dagelijks 30 tot 32 graden. Ook zondag en maandag kunnen dat soort temperaturen gehaald worden.

De laatste landelijke hittegolf in Nederland was in 2020. Die duurde van 5 augustus tot en met 17 augustus. Enkele weken geleden was het ook al heel warm. Op 19 juli was het op meerdere plekken in de stad warmer dan 37 graden. Zulke hoge temperaturen zullen komende week vermoedelijk niet worden gehaald.