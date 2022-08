Tuinpark De Bongerd in Noord: "Je komt in een soort paradijs"

Amsterdam telt meer dan 40 volkstuinen. Deze zijn voor iedereen toegankelijk, maar dat is niet bekend bij elke Amsterdammer. In Noord ligt tuinpark De Bongerd. In Amsterdam Informeert gaan we daar op bezoek bij Bert Talboo en zijn kleinzoon Borre.

Bert Talboo heeft al zes jaar een tuintje op De Bongerd samen met zijn vrouw. Hij hoopt dat meer mensen dit prachtige stukje groen gaan ontdekken. "Bezoekers kunnen hier een wandeling maken en genieten van de natuur. Je ziet dat we echt ruimte geven aan bloemen, planten en beesten. Een grote diversiteit dus en ook in die van de individuele tuinen, die mensen hier kunnen bekijken op het park." Wandelingen "Er zijn twee wandelingen uitgezet. Een is voor de volwassenen en er is het dwaalspoor Stout Konijn dat we hebben aangelegd voor kleine kinderen tot een jaar of tien. Dat loopt van het clubhuis via route kabouterland terug naar het clubhuis. In de tussentijd zitten daar avonturen in voor de kinderen", aldus Talboo.

Verborgen paradijsje Dat Tuinpark De Bongerd een openbare plek is, verbaasde veel mensen uit de omgeving. Een enkeling, voornamelijk uit de buurt, bleken op de hoogte te zijn van dit onbekende plekje. Wel zijn ze allemaal stuk voor stuk te spreken over het park. "Ik woon in de stad en als ik hier kom, heb ik het gevoel van vrijheid. Dat je in een soort paradijs komt", zegt een voorbijganger. "Het groen en kijken wat mensen allemaal in de tuin doen. Beetje gluren bij de buren, dat is altijd leuk", zegt een fietser. Dat veel mensen niks van deze plek afweten, is volgens Talboo helemaal niet de bedoeling. "Het is fijn dat er bezoekers komen, omdat men dan ziet dat het niet alleen maar een rustoord is voor een relatief kleine groep mensen. Maar dat mensen dit park ook gewoon kunnen gebruiken voor een park. Dat ze kunnen kijken in de natuur, met de kinderen hier kunnen rondlopen en een diversiteit aan planten kunnen zien."

