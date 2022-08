Vanaf morgen wordt het Nationaal Hitteplan weer ingezet

Het Nationaal Hitteplan is vanaf komende woensdag weer van kracht. Dat heeft het RIVM na overleg met het KNMI besloten. Het is de tweede keer deze zomer dat het hitteplan ingezet wordt. Naar verwachting wordt het morgen 28 graden in de stad. Donderdag tot en met zondag ligt het kwik waarschijnlijk rond de 30 graden.