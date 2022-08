Rechter spreekt twee verdachten vrij van dodelijke mishandeling bij Sloterplas

De rechter heeft Robert N. (39) en Lukasz U. (40) vrijgesproken van het mishandelen van Krzysztof Malinowski in de zomer van 2020. Lukasz U. krijgt wel drie maanden cel omdat hij Malinowski, die toen in levensgevaar was, hulpeloos achterliet.

De 40-jarige Malinowski werd in augustus dat jaar gevonden in een rietkraag aan de rand van de Sloterplas. Hij overleed diezelfde avond aan ernstig hersenletsel in het ziekenhuis. Later bleek dat de man door geweld gewond te zijn geraakt.

Later dat jaar 2020 werden Robert N. en Lukasz U. opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie maakten ze deel uit van een groepje Poolse mannen met wie het slachtoffer min of meer samenleefde. Het OM eiste in juni 12 jaar cel tegen beide mannen. Volgens justitie is er voldoende bewijs dat de mannen ruzie kregen met Malinowski , waarna ze hem hebben geschopt en geslagen. Vervolgens zouden ze hem in een tent aan de waterkant hebben achtergelaten.

Geen uitsluitsel

Daar gaat de rechter niet in mee. "Ondanks de enorme inspanningen van de politie en de deskundigen en het zeer uitvoerige dossier dat is opgemaakt, tast de rechtbank in het duister over hoe het slachtoffer aan zijn verwondingen is gekomen, wanneer dat precies is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is of zijn", zegt de rechter. "Was het verdachte of was het de medeverdachte, waren zij het allebei, of was het een ander of anderen die het slachtoffer hebben toegetakeld? Het onderzoek geeft daarover geen uitsluitsel."

Voor het hulpeloos achterlaten van Malinowski moet Lukasz U. wel drie maanden de cel in. "Gelet op de omstandigheden vindt de rechtbank dat verdachte zich bewust moet zijn geweest van het levensgevaar waarin het slachtoffer verkeerde", aldus de rechter.

In tegenstelling tot Robert N. was Lukasz U. trouwens niet aanwezig in de rechtzaal. Het Parool meldt dat hij na eerdere vrijlating is gevlucht.