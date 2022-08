Maaltijdbezorger Deliveroo wil uit Nederland vertrekken

Maaltijdbezorger Deliveroo is van plan om binnenkort uit Nederland te vertrekken. In een mail aan klanten meldt het bedrijf dat het ze niet lukt om in de Nederlandse markt een dienst te leveren die 'uitstekend werkt voor klanten, riders, boodschappen, partners en restaurants.'

Definitief is het vertrek nog niet. Deliveroo zegt dat er op dit moment nog wordt nagedacht over het plan en dat er nog geen beslissing is genomen. Het Britse bedrijf zit sinds 2015 in Nederland en is vooral in de grote steden actief.

Mocht het Britse bedrijf uiteindelijk echt besluiten om Nederland te verlaten, dan zal vanaf eind november uit het straatbeeld verdwijnen. Tot die tijd kunnen mensen nog gewoon via de app bestellen.

Deliveroo is niet de eerste bezorgingsdienst die besluit te vertrekken uit Nederland. Vorige maand kondigde flitsbezorger Zapp ook al hun vertrek aan.