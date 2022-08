Nieuw asfalt op de Piet Heinkade: "Ik neem aan dat het redelijk snel voorbij is"

Het lastigste gedeelte van de werkzaamheden zitten er volgens Seinen al op. Zo was afgelopen weekend de kruising Kattenburgerstraat helemaal afgesloten. Alleen de rijbaan moet nog aan beide kanten worden aangepakt. "We zijn nu bezig op de noordzijde, vanaf de Piet Heintunnel richting Centraal Station. Over een tijdje gaan we aan de zuidkant van de rijbaan werken richting de Piet Heintunnel, die kant wordt dan afgesloten."

"We konden het kruispunt met de Kattenburgerstraat niet langer afsluiten vanwege projecten in de omgeving"

Impact buurt

Omwonenden begrijpen dat de werkzaamheden plaats moeten vinden, maar dat het zo lang duurt vinden ze moeilijk te bevatten. Zo heeft de Piet Heinkade vorig jaar ook voor een deel open gelegen vanwege versleten asfalt. De kijkersvraag van deze week is dan ook: waarom is de hele kade niet in één keer gedaan?

Seinen legt uit waarom: "Vorig jaar waren hier werkzaamheden richting het Centraal Station. Het was op zich handig geweest als we de hele Piet Heinkade hadden gedaan, alleen konden we toen het kruispunt met de Kattenburgerstraat niet langer afsluiten vanwege de projecten in de omgeving. Er is toen voor gekozen om dat dit jaar uit te voeren, terwijl de Piet Heintunnel nog wel afgesloten is."

Er wordt wel geprobeerd om de impact voor de buurt zo klein mogelijk te houden. "Het werk dat veel lawaai maakt, doen we zoveel mogelijk overdag, zoals het frezen van het asfalt", vertelt Seinen. Bewoners zijn de wegwerkzaamheden inmiddels wel gewend en hopen op een snel verloop. "Ik neem aan dat het redelijk snel voorbij is", zegt een bewoner.