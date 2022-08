Geboortehuis Johan Cruijff te huur: "Af en toe staan er mensen te gluren"

Het huis waar voetballegende Johan Cruijff opgroeide staat te huur. Een sociale huurwoning van 62 vierkante meter in hartje Betondorp, voor maximaal 762 euro per maand. De woning komt wel met een extra prijsje: af en toe een pottenkijker.

Van 1947 tot 1959 woonde Johan Cruijff op de Akkerstraat 32. Een hoekwoning waar zijn ouders een groentewinkel hadden. De benedenwoning heeft twee slaapkamers en een tuin met daarin een ruime schuur.

Het huis wordt door woningcorporatie Ymere verhuurd via WoningNet. In korte tijd zijn er volgens Coen Springelkamp van Ymere al meer dan zeshonderd geïnteresseerden. "We vertellen de toekomstige bewoners over de geschiedenis van dit huis. Het is mooi als je er enige affiniteit mee hebt."