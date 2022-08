Boot gezonken na aanvaring met brug bij IJburg, opvarenden gered

Bij de andere twee gaat het om lichte verwondingen, meldt de brandweer.

De opvarenden konden door mensen op andere boten van het vaartuig worden gehaald, ze raakten dus niet te water. De motorboot is na de aanvaring ter plekke gezonken. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Vanwege hulpdiensten op de IJburglaan is het op dit moment lastig om via de brug IJburg in en uit te komen.