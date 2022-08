Verdachten schietpartij Daalwijk stormden binnen bij huisfeestje

De schietpartij gisteravond in de flat Daalwijk in Zuidoost gebeurde tijdens een huisfeestje. In totaal raakten drie personen gewond.

Kort na 22.00 uur kreeg de politie een melding dat er in een woning in de flat was geschoten. Op dat moment was er een feestje gaande waarbij een aantal aanwezigen op het balkon zat.

Drie mannen kwamen volgens de politie "uit het niets" het huis binnen. Op het balkon ontstond er een vechtpartij tussen het drietal en de mensen die op het balkon waren. Even later volgden schoten waarbij twee Amsterdammers van 18 en 24 jaar en een 25-jarige Haarlemmer gewond raakten.

Twee van hen werden met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis, het derde slachtoffer meldde zich later in het ziekenhuis. Nadat de schoten waren gelost, is het drietal de woning uit gevlucht. De recherche heeft de zaak in onderzoek en roept getuigen op zich te melden.