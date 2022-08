Sportschoolhouder Henny Pleizier (65) overleden: "Pilaar van Zuidoost"

Sportschoolhouder Henny Pleizier is deze week op 65-jarige leeftijd overleden. Pleizier was een bekend gezicht in Zuidoost. In zijn sportschool aan het Wisseloordplein brengen bezoekers vandaag bloemen.

Naast vaste bezoekers van de sportschool komen er ook bekenden langs om bloemen te brengen en de familie van Pleizier en het personeel te condoleren. "Hij heeft wel een impact achtergelaten ja", zegt judoleraar Rory van Rijn. "Het is niet zomaar iemand die overlijdt. Het is wel een pilaar van Zuidoost."

Pleizier is in zijn slaap overleden. "De schok was groot", vertelt een vriendin van hem. "Als je iemand kort daarvoor nog hebt zien zitten op zijn stoel. En dat je dan zo'n telefoontje krijgt, dan is het onwerkelijk."

Een vaste bezoeker die ongeveer sinds het begin komt, bevestigt dat. "We hebben vier verdiepingen. Gigantisch. De ene uitbouw na de andere. Hij heeft het met zijn eigen handen gedaan. De fitnessapparaten naar boven gesjouwd. Het was een wereldwonder. Sommige mensen zijn een wereldwonder. En hij was een wereldwonder."

Het pand is de afgelopen dertig jaar steeds groter geworden. Van Rijn: "Op het moment dat je tegen Henny zei, misschien moeten we dat een keer gaan doen, dan stond hij het de volgende dag te doen."

Volgens hem heeft Pleizier veel betekent voor de jeugd in het stadsdeel. "Ik was vijf of zes jaar oud. En leerde een judoworp. En Henny dook over mij heen. En ik als kind heb het idee dat ik de leraar wierp. Het was zo geweldig. Het was zo'n fantastische man, hoe hij met iedereen omging."

Woensdagmiddag kan iedereen die dat wil in de sportschool afscheid nemen van Henny. Om 19.30 uur wordt er buiten een erehaag voor hem gevormd. De uitvaart vindt een dag later in besloten kring plaats.