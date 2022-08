Schreuder sprak met Tadic na beroving: "Hij is een ongelooflijke winnaar en vechter"

Alfred Schreuder laat weten dat hij niets heeft gemerkt aan Dusan Tadic na de beroving op hem eind juli. De Ajax-trainer is duidelijk als het gaat over of zijn aanvoerder zondag tegen FC Groningen kan spelen. Schreuder gaat ook in op de situatie rond Mohamed Ihattaren.

Afgelopen woensdag schreven De Telegraaf en Het Parool dat aanvoerder Tadic in de nacht van 27 op 28 juli bij zijn huis in Zuid is opgewacht door twee overvallers. Tadic probeerde vervolgens te vluchten, maar dat mislukte. Er ontstond een worsteling, waarbij Tadic zich volgens de kranten 'behoorlijk verzette.' Tadic wist uiteindelijk te ontkomen en liep geen verwondingen op.

Schreuder laat weten dat hij direct na het incident telefonisch contact had met Tadic. "Ik ken Dusan al heel lang. Dusan is een ongelooflijke winnaar en vechter. Maak je geen zorgen, hij kan gewoon spelen", aldus de Ajax-trainer tijdens de persconferentie voor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

Onduidelijkheid rond Mohamed Ihattaren

Er heerst nog steeds veel onduidelijkheid of en zo ja wanneer Ihattaren terugkeert in de selectie van Ajax. De middenvelder traint na een tijd afwezig te zijn geweest individueel en voert gesprekken met de clubleiding. "Ik was in het begin heel enthousiast over hem. Ik ben nog steeds wel enthousiast, maar we zijn nu een ander traject ingegaan. Het is afwachten, maar het staat buiten kijf dat hij een fantastische speler is."

Ajax speelt zondag om 14.30 uur tegen FC Groningen, de huidige nummer zeven van de Eredivisie. Het duel wordt gespeeld in de Johan Cruijff Arena.