Hittegolf na weekend nog niet voorbij, wel plaatselijk felle buien

De hittegolf is daarom volgens Weeronline nog niet voorbij. "De eerste buien van betekenis worden maandagmiddag en -avond verwacht. We zitten nog steeds in de warme lucht, waardoor het overdag opwarmt naar 25 graden aan zee en nog ruim 30 graden in het oosten van ons land."

Het zal gedurende de dag steeds drukkender aanvoelen door een oplopende luchtvochtigheid. Dinsdag lijkt een droge dag te worden, maar op woensdag en donderdag zijn er opnieuw buienkansen. "Met name in de namiddag en avond kan daar soms een fikse bui tussen zitten met onweer."

Onweersbuien op grote schaal, als einde aan de hittegolf, verwacht de weersite niet. De temperatuur zal langzaam steeds verder omlaag gaan.