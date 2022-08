Ravage na plofkraak in Osdorp, twintig woningen ontruimd

Aan de Pieter Calandlaan ter hoogte van het Ecuplein in Nieuw-West is vannacht rond 05.00 uur een plofkraak gepleegd. Omwonenden en buurtbewoners spreken tegenover AT5 van minstens drie keiharde knallen, die tot ver in Osdorp te horen waren. De ravage is flink.

Daarna waren er ook nog een paar kleine knallen te horen. Na de knallen woedde er een brand in het pand, die geblust is door de brandweer. Het doelwit was een pand met een automaat van Geldmaat. Vooralsnog is niet bekend of de daders buit hebben gemaakt. De politie laat weten dat er vooralsnog niemand is aangehouden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plekke, onder meer met een verkenningsrobot.

Ontruiming

Rond 08.15 uur, ruim drie uur na de eerste knal dus, ontruimde de politie twintig omliggende woningen. Rond 10.15 uur is het gebied door de EOD veilig verklaard. Bewoners mochten hun woning toen weer in, wel moeten een aantal bewoners het nog doen zonder stroom. Een gebiedsbouwkundige is op weg om het gebouw te checken.

Toename aantal explosies

Het is alweer de zesde explosie in augustus en de tiende in een maand tijd. Daarbij werden meerdere deuren, ramen en geldautomaten opgeblazen. Panden werden door de knallen flink beschadigd en in sommige gevallen greep burgemeester Halsema in. Het past binnen een trend die de politie begin augustus al signaleerde, namelijk dat het aantal explosies het afgelopen half jaar was toegenomen.