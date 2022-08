Bewoners De Aker voelen zich onveilig na weer een plofkraak: "Ik ben blij dat ik ga verhuizen"

Bewoners van het Ecuplein bij de Pieter Calandlaan in Nieuw-West schrokken vanochtend rond 5.00 uur wakker van harde knallen. De explosie bleek een plofkraak te zijn en was de tiende explosie in een maand tijd in de stad. Een aantal bewoners van het plein moest hun huis urenlang uit: "Het komt zo steeds dichterbij."

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse en twee uur na de explosie moesten 20 huizen boven en rondom de geldautomaat alsnog worden ontruimd. "In eerste instantie konden mensen gewoon in het pand blijven", zegt woordvoerder Margareth Bannor van de politie. "Maar toen bleek er toch nog ontploffingsgevaar te zijn, dan nemen we direct maatregelen."

"Of er een verband is tussen alle explosies moet nog worden onderzocht"

"Het voelde als een nachtmerrie", zegt een vrouw die in een van de ontruimde huizen woont. Ze was net een half uur voor de explosies in slaap gevallen. "Ik rende gillend de kamer van mijn broer in, ik wist niet wat er zou gebeuren."

De bewoners die hun huis uit moesten, werden met koffie en croissantjes achter het gebouw opgevangen door brandweer en politie. "De saamhorigheid in de buurt is wel fijn", zegt een hoopvolle bewoner.

'Niet meer veilig'

In een maand tijd zijn er tien explosies geweest in de stad, waarvan drie keer een plofkraak. "Doordat dit gebeurt, komt het steeds dichterbij", zegt een vrouw die verderop in de straat woont. Deskundige Jasper van der Kemp vertelde eerder deze week aan AT5 dat plofkraken in aantallen lijken af te nemen, maar de explosies die ermee gepaard gaan steeds zwaarder worden.

Voor de vrouw die haar huis boven de pinautomaat heeft is het klaar: "Ik voel me hier echt niet meer veilig in deze buurt. Ik ben blij dat ik over een maand ga verhuizen." Een meisje en haar moeder zien het luchtiger in: "Het is Amsterdam, daar gebeuren dit soort dingen. Maar veilig is anders."

Of de explosies van de afgelopen maand met elkaar te maken hebben, weet de politie niet. "Dat wordt nog goed onderzocht door het onderzoeksteam", vertelt de woordvoerder. "Het is wel een scenario waar rekening mee wordt gehouden, maar of het echt zo is moet nog blijken."