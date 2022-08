Verhuizende studenten dumpen oude inboedel op straat: "Er komt echt een putlucht uit"

Een boekenkast, matrassen, een afgedankt Senseo-apparaat. En veel, héél veel zakken van supermarkten en flitsbezorgers vol met afval. Het lijkt wel een vuilnisbelt, maar de troep op de Jan van Galenstraat ligt pal naast studentenflat Spartaan. "Het was gisteren nog erger", vertelt een buurtbewoner. "Ik zie het nu al een week. Het is echt walgelijk", zegt een van de vertrekkende studenten.

Verhuisdag

De rotzooi heeft alles te maken met de start van het aanstaande collegejaar. Studenten die het afgelopen jaar in de flat woonden, hebben tot vandaag om hun kamer te verlaten en plaats te maken voor een nieuwe lichting. Door de massale verhuizing zetten veel ex-bewoners het verouderde en ongewenste deel van hun inboedel aan de straatkant. "Je kan niks achterlaten. Je moet alles weggooien. Alles moet schoon zijn."

Sommige studenten denken dat het probleem voor een deel kan worden opgelost door de woningen alvast te voorzien van de nodige inboedel. "Als iedereen al een kledingkast, stofzuiger en een matras zou hebben. Spullen die hier nu liggen en die anderen over twee weken weer moeten kopen. Als we die konden achterlaten, of zouden worden verzorgd, dan zou de helft van de troep hier niet liggen."

Geen commentaar

De Spartaan is onderdeel van StuNest, dat studentenwoningen aanbiedt in Amsterdam en Rotterdam. StuNest is weer onderdeel van vastgoedontwikkelaar Rockfield. Een medewerker van Rockfield is benaderd voor een reactie, maar onthield zich vanmiddag van commentaar. Stadsdeel West was vanmiddag niet bereikbaar voor een reactie.