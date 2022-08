Zomer nog niet voorbij: meer droog en zonnig weer in aantocht

Zonaanbidders hoeven zich nog geen zorgen te maken nu de hittegolf plaatsmaakt voor minder warm weer en enkele buien. Later deze maand neemt de kans op warmte en zonneschijn namelijk opnieuw toe. In september is er tevens een goede kans op nazomerweer.

Deze week draait de wind naar het zuidwesten waarmee er minder warme lucht en ook enkele buien onze kant op komen. Dat kunnen lokaal felle buien zijn met onweer en veel regen in korte tijd, meldt Weeronline. Voor de droogte zal dat niet veel helpen, omdat de uitgedroogde bodem de plensregens niet zo snel kan opnemen. Verder zal het vanwege regionale verschillen niet overal even hard regenen.

Het wisselvallige weer is bovendien van korte duur. De komende tijd nestelen hogedrukgebieden zich weer in de buurt van Nederland, waardoor het opnieuw droog en zonnig weer wordt. Regionaal kan de temperatuur oplopen naar zomerse waarden van 25 graden of meer. Als de wind uit het zuiden waait, dan is zelfs een tropische 30 graden mogelijk.

In september neemt de kans op buien geleidelijk toe, maar wekenlang nat wordt het waarschijnlijk niet. De eerste weken van september komen naar verwachting met 20 tot 24 graden boven normaal uit. Een mooie nazomerdag met 25 graden of meer kan daar ook af en toe bij zitten.