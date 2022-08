The Harbour Club moet na explosie sluiten van de gemeente

Horecazaak The Harbour Club in Oost moet op last van de gemeente sluiten. The Harbour Club laat weten 'geschokt' te zijn door het nieuws.

Voor de gemeente was de explosie van afgelopen week de aanleiding om de zaak te sluiten. "Het verbaast ons ten zeerste dat dit besluit zeven dagen na het incident is genomen", meldt The Harbour Club via social media. "De afgelopen weken waren wij zonder enig probleem geopend. Daarnaast betreuren wij het feit dat dit besluit zonder enige vorm van onderbouwing naar ons toe is genomen."

View this post on Instagram

De zaak werd vorige week woensdag rond 2.45 uur getroffen door een explosie, iets wat in 2021 ook al gebeurde. In 2019 werd The Harbour Club al eens beschoten door iemand die op een scooter zat.

Beveiliging

De knal van afgelopen week was in delen van Oost goed te horen. Volgens de politie was er op dat moment niemand in het pand.

The Harbour Club zegt dat het volledig meewerkt aan het politieonderzoek en dat het contact heeft met de gemeente over de beveiliging van het pand. Met de gasten die deze maand een reservering in het restaurant of theater hebben wordt persoonlijk contact opgenomen.