Werkzaamheden Nieuwezijds Voorburgwal: ''Veiligheid en bereikbaarheid. Het is een flinke puzzel''

Het project Oranje Loper bestaat uit verschillende fases. Omgevingsmanager Cleo Wever legt uit welke werkzaamheden dit jaar gaan gebeuren. "We zijn op dit moment in de derde fase waarin we veel tegelijk aan het doen zijn. Zo werken we aan de vernieuwing van de trambaan en maken we nieuwe tramhaltes. En zijn we op verschillende plekken bezig met het riool en het vernieuwen van elektriciteitskabels en gasleidingen. Aan het eind van het jaar brengen we ook bomen aan en ondergrondse afvalcontainers. Dus veel tegelijk op dit moment."

In het drukke centrum van Amsterdam zijn werkzaamheden vaak een complex gebeuren, beaamt Wever. "We werken op een heel druk stuk, midden in de binnenstad, met weinig ruimte. Enerzijds willen we het werk veilig en goed uitvoeren, anderzijds willen we de binnenstad bereikbaar houden en dat is een flinke puzzel. Dat geeft behoorlijk wat overlast voor de omgeving. Auto’s en fietsers moeten we omleiden", zegt Wever.

Naast dat er rekening gehouden moet worden met het verkeer, hebben bewoners en ondernemers ook last van de werkzaamheden. "We hebben veel contact met de bewoners en ondernemers in deze buurt. We zorgen ervoor dat winkels en horeca zo goed mogelijk bereikbaar blijven. We zorgen dat leveranciers om het werk heen worden geleid naar hun bestemming en waar het kan leggen we tijdelijke looppaden aan", aldus Wever.

Toch zorgen de langdurende werkzaamheden voor een beetje irritatie. "Ik werk hier verderop in de straat. Ik werk veel met leveranciers die van buiten de stad komen. Dat is altijd best wel een gedoe om ze naar het kantoor te laten komen. Het is best een zooitje", zegt een voorbijganger.