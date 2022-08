Explosieven Opruimingsdienst heeft het druk: "Nu al twee keer zoveel geïmproviseerde explosieven"

De EOD staat op scherp nu niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland een trend te zien is van criminelen die vaker zelfgemaakte explosieven inzetten.

Plofkraken, horecagelegenheden en woningen; in Amsterdam was het intussen al twaalf keer raak de afgelopen maand. Of de EOD bij al ontplofte explosieven er ook aan de pas komt, dat is aan de politie, legt majoor Peter uit op de uitvalsbasis van de EOD in Soesterberg: "Wij kunnen technische assistentie en ondersteuning komen leveren waarbij we assisteren bij het opstarten van het opsporingsonderzoek."

Via een robot kan de EOD in een verdachte tas kijken

In principe neemt het aantal plofkraken landelijk gezien af volgens de dienst, ook worden er minder handgranaten gebruikt. Daarentegen neemt het gebruik van zelfgemaakte explosieven om woningen of bedrijven te belagen toe. Vorig jaar rukte de EOD in totaal elf keer uit voor zo'n melding, in 2022 nu al tweeëntwintig keer. "En in een handgranaat zit zo'n 40 gram aan springstof, wat je ziet, in deze geïmproviseerde explosieven, hebben we het over 600 tot 1000 gram."



AT5 kreeg op de legerbasis een demonstratie hoe de EOD uitrukt met explosievenrobot tEODor.

Explosievenrobot tEODor en zijn kleine broertje.