Regenachtige start filmfestival Pluk de Nacht in West

De 20e editie van openlucht filmfestival Pluk de Nacht is gisteravond op het Stenen Hoofd in West van start gegaan. Na twee magere coronajaren hoopt het festival dit jaar flink wat bezoekers te trekken.

Aan het begin van de avond lopen er op het Stenen Hoofd meer vrijwilligers dan bezoekers rond. Het weer is dan ook niet best. Ook als het even droog is blijven de bezoekers Buienradar checken.

"We hopen dat het mooi weer blijft." Maar rond het tijdstip dat de openingsfilm begint - half tien ongeveer, als het donker is - zijn er flinke buien voorspeld. "Dat hoort ook bij een openluchtfilm", zegt festivaldirecteur Jurriaan Esmeijer. "Er is ook de mogelijkheid om de film binnen verder te kijken. We hebben daar een mooie circustent staan."