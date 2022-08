Ajax NL V Poëziewedstrijd voor Ajaxfans: "Schreeuw je hart uit en zet dat op papier"

Ajaxfans kunnen zich nu opgeven voor een poëziewedstrijd. Uitgeverij Gopher gaat de beste gedichten over de voetbalclub verzamelen in een bundel. Voetbal en poëzie lijkt misschien een vreemde combi, maar volgens dichter en jurylid Pieter Stroop van Renen gaat dat juist perfect samen. Ajaxfan Ilona Oerlemans weet dat ook. Speciaal voor deze wedstrijd schreef ze een gedicht over haar overleden vader met wie ze jarenlang samen naar Ajax ging.

Ajax en poëzie lijken in eerste instantie weinig gemeen te hebben, maar volgens Pieter Stroop van Renen hebben dichters en Ajax een lange geschiedenis samen. "Ajax is opgericht in een tijd dat poëzie en voetbal heel goed samengingen. De bekende Amsterdamse schrijver Theo Thijssen van 'Kees de jongen' is getrouwd met de zus van de oprichter van Ajax. Daar ging het vroeger dus alleen maar over Ajax en poëzie." Ook is de dichtvorm terug te zien in het spel van Ajax. "Dat is dansen, dat is scoren dat is aanvallen. Totaalvoetbal. Dat is poëzie." In dichten kunnen mensen vaak hun emotie kwijt: "Je ziet dat poëzie ontzettend lekker is om gevoelens te vatten." Zo schreef hij zelf ook een aantal gedichten over de club, waaronder: "Er is maar één club van m'n eigen."

AT5

Stroop van Renen is stadsdichter van IJburg. Hij zit samen in de jury met Matthijs van Nieuwkerk en huisdichter Cornelis. "Wat we hopen terug te lezen is gevoel, passie voor de club. Maar ook, de woordkeus, spreekt z'n hart en zit er een mooi verhaal. Al met al kijken we of het thuishoort in een poëzieboek dat over Ajax gaat." Iemand die net zoveel liefde voor de club voelt en graag dicht is Ilona Oerlemans. "Ajax is me met de paplepel ingegoten. Vroeger ging mijn oma met m'n vader, mijn vader nam mij weer mee toen ik zes was. Ik ben nu 44 en heb sinds m'n 7e een seizoenskaart. Ajax is absoluut m'n eerste grote liefde." Ilona doet mee met de dichtwedstrijd. "Mijn gedicht gaat over de band die ik had met m'n vader en Ajax en hoe ik het nu zonder hem moet beleven. Daar komt vaak veel emotie bij kijken, maar daar schaam ik me niet voor. Dat zegt iets over onze band."

AT5