40ste editie van Prinsengrachtconcert: "De kade zal weer vol liggen"

Vanavond vindt de 40ste editie van het Prinsengrachtconcert plaats. Duizenden mensen kunnen in hun bootjes en op de kade luisteren naar verschillende soorten klassieke muziek. De voorbereidingen van het openluchtconcert waren gisteravond al in volle gang.

Zangeres Maria Fiselier presenteert het concert voor het eerst. "De kade zal weer vol liggen", voorspelt ze. "De sfeer zal er zeker zijn. Zoals je van Amsterdam gewend bent. Ik vind het geweldig dat ik het kan combineren. Dat ik kan laten zien hoe mooi klassieke muziek is. Niet alleen door zingen, maar nu dus ook met presenteren, dat is voor mij fantastisch."

De bekende cellist Nicolas Altstaedt maakt zijn debuut. Hij is onder de indruk van de sfeer. "Het is heel speciaal. Het voelt niet als in de stad, maar ergens buiten met water en boten. Heel speciaal." Hij verwacht veel verschillende soorten muziek vanavond. Van de Beatles tot de klassieker 'Aan de Amsterdamse grachten'. Ook pianist Barbara Nissman is er vanavond bij, zij was ook aanwezig tijdens de eerste editie. "Het is heel speciaal en magisch."

Het Prinsengrachtconcert begint vanavond om 21.20. Vanmiddag was het al behoorlijk druk: