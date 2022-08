Stad NL V STRAF_WERK Festival dit jaar toegankelijk voor iedereen: "Mensen met een beperking willen ook gewoon gezellig uit"

Naar een festival gaan als je een beperking hebt is niet altijd even makkelijk. Ook niet voor Chloé van Dalen met haar rolstoel. Op STRAF_WERK Festival, dat vandaag plaatsvindt in het Havenpark in het Westelijk Havengebied, heeft Chloé geluk. De organisatie schakelde dit jaar namelijk de hulp in van HandicapNL om het dancefestival ook toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Aan een speciaal verlaagde bar bestelt Chloé een drankje - AT5

Een rolstoelvriendelijk tribune bij elke stage, koeling voor medicijnen en een speciale ruimte om tot rust te komen. Het zijn voorbeelden van aanpassingen op het terrein waardoor het festival ook toegankelijk is geworden voor mensen met een beperking. De organisatie van STRAF_WERK Festival kwam op het idee nadat ze bij een eerdere editie het verzoek kregen om een stoel te plaatsen in het publiek. Daardoor kon ook een bezoeker met de ziekte MS naar het festival. "Ik heb daar toen nul moeite voor gedaan'', vertelt STRAF_WERK producent Kelamo Masali. ''Toen dacht ik, wat nou als we een keer echt moeite zouden doen, hoeveel mensen kunnen we dan blij maken."

Een festival bezoeken met haar rolstoel was voor Chloé niet altijd vanzelfsprekend: "Een hele lange tijd durfde ik niet naar festivals te gaan, want wat nou als het regent? Dan kom ik vast te zitten met mijn banden". Ze is dan ook erg blij met alle aanpassingen op STRAF_WERK: "Hier hebben ze super veel houten vlonders neergelegd, dus als het zou gaan regenen kan ik nog steeds rond rollen." Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Jeroen van de Koppel van HandicapNL - AT5

Nog veel werk nodig Toch moet er nog veel gebeuren volgens Jeroen van de Koppel van HandicapNL: "In 2019 waren van de anderhalf miljoen festivalkaartjes er maar vijftig geschikt voor mensen met een handicap, dat is natuurlijk veel te weinig." Daarom biedt de handicaporganisatie hulp aan festivalorganisatoren om hun evenementen toegankelijker te maken. "Vijf festivals hebben dit jaar al de stap gezet om samen met ons toegankelijker te worden. We hopen eigenlijk dat over een paar jaar alle festivals in Nederland echt toegankelijk zijn voor mensen met een beperking", zegt van de Koppel. Chloé sluit zich daarbij aan. Ze hoopt dat STRAF_WERK Festival andere festivals en feesten kan inspireren om ook toegankelijker te worden: "Ik denk dat mensen onderschatten dat mensen met een beperking ook gewoon gezellig uit willen. Ik hoop dat nadat ze dit allemaal zien heel veel festivals dit gaan kopiëren."