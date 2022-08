Man op hoofd getrapt bij Leidseplein, host in gezicht gespuugd

In de Lange Leidsedwarsstraat kregen een man en een vrouw het even voor 3.20 uur met elkaar aan de stok. Een van de twee moest aangehouden worden voor verstoring van de openbare orde.

Om 3.30 uur ontstond er een vechtpartij in een horecazaak aan de Korte Leidsedwarsstraat. Daarbij werd iemand aangehouden, maar dat bleek volgens een politiewoordvoerder niet een van de daders te zijn. Hij is meteen weer vrijgelaten en is geen verdachte meer.

Rond 4.30 uur werd er gevochten in de Lange Leidsedwarsstraat en de Leidsekruisstraat. Daarbij is iemand hard op zijn hoofd getrapt. Agenten hebben een verdachte opgepakt. Tijdens de aanhouding heeft hij een host bespuugd.