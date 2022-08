Vette tricks, maar ook schaafwonden: "Het is geen ballet"

Bikelife is een cultuur op zich. De fietsers besteden bijna al hun vrije uren aan het leren van nieuwe stunts en organiseren samen rideouts waarbij ze met grote groepen door de stad racen. Vooral in Amsterdam is de community 'bikelifers' heel groot vertelt Luuk, die vanuit Zwolle is gekomen om vandaag aan de wedstrijd mee te doen. "Hier zijn honderd mensen ofzo, het is echt prachtig."

"Ons motto is: knives down, bikes up"

Ook organisator Daan Heijmans benadrukt het belang van de sport in het creëren van een community. "Ons motto is: knives down, bikes up. We willen jongeren op een positieve manier bezighouden", aldus Heijmans. De sport is namelijk vooral populair onder jongens tussen de 9 en 18 jaar. "Dat is toch een groep die meestal wel z'n struggles heeft. Fietsen in een sport waarbij de jongens zich toch bij een groep kunnen aansluiten."

Toch is de sport niet zonder gevaren. Kneuzingen, blauwe plekken en schaafwonden horen erbij volgens deelnemer Julian. "Je valt soms wel, maar dat hoort erbij, want het is geen ballet", vertelt Luuk.