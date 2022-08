'Philips mogelijk weg uit Breitnertoren'

Philips is mogelijk van plan te vertrekken uit de Breitnertoren en zou zich oriënteren op een nieuwe locatie voor zijn hoofdkantoor in Amsterdam.

Dat schrijft Vastgoedmarkt op basis van 'verschillende goed geïnformeerde bronnen'. Het elektronicaconcern betrok het gebouw van 20.000 vierkante meter en 23 verdiepingen op kantorenlocatie de Omval in oktober 2001.

Philips zou volgens een van de bronnen nu kijken naar een voormalig schoolgebouw aan de Prinses Irenestraat op de Zuidas. Volgens Vastgoedmarkt gaat het mogelijk om het gebouw waar eerder de Amsterdam International Community School huisde.

Een kantoor aan de Fred. Roeskestraat was eerder ook een optie voor Philips, maar is volgens twee bronnen afgevallen. Verder bestaat er volgens de bronnen nog een mogelijkheid dat een verblijf in de Breitnertoren wordt verlengd. Vertrekkend ceo Frans van Houten zou de verhuisplannen hebben voorbereid. "Opvolger Roy Jakos heeft zijn handen vrij om opnieuw te kijken naar de huisvesting van het hoofdkantoor."

AT5 heeft Philips om een reactie gevraagd, die konden ze vandaag nog niet geven.