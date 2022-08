Wethouder Van der Horst: drastische afschaling OV niet nodig

Grootschalige afschaling van openbaar vervoer in Amsterdam is niet nodig. Dit omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met geld over de brug is gekomen en een regeling in het leven heeft geroepen. Ook legt de Vervoerregio zelf geld toe. Dat meldt wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer).

Lang leek afschaling onvermijdelijk, door financiële tekorten. Zo dreigden tramlijnen geschrapt te worden, waardoor het een stuk drukken zou worden tijdens de spits. De Vervoerregio Amsterdam en het GVB waarschuwden al maanden al dat er volgend jaar 20 tot 30 procent minder openbaar vervoer zou rijden in Amsterdam, maar dat is nu dus voorkomen.

Groeiende reizigersaantallen

"Weliswaar liggen de reizigersaantallen nu nog veel lager dan voor de coronacrisis, maar het is een kwestie van tijd tot die weer op het niveau van 2019 liggen en zelfs zullen groeien, al kunnen we nu nog niet exact voorspellen wanneer dat zal zijn", zegt Van der Horst.

De wethouder zegt het volgende over de situatie in Amsterdam: "Dankzij de rijksregeling en de bijdrage van de Vervoerregio kunnen we in elk geval in de eerste helft van 2023 het aanbod op het huidige niveau laten. Eén van de voorwaarden van de rijksregeling is echter ook dat de vervoerders vanaf 2024 zonder steun moeten kunnen. Ik heb het GVB dan ook de opdracht gegeven om met een meerjarenplan te komen. Eind dit jaar moet hier meer duidelijkheid over zijn."

NS

Waar afschaling in het Amsterdamse openbaar vervoer dus voorkomen kan worden, geldt dan niet voor de NS. Dinsdag werd bekend dat de NS zich vanwege een personeelstekort genoodzaakt ziet om de dienstregeling aan te passen. Lees hier welke gevolgen dat heeft voor reizigers van en naar Amsterdam.