Timber kijkt uit naar vol Anfield: "Zware poule maar mooie affiches"

Ook Alfred Schreuder is te spreken over de poule. "Ik vind het een geweldige loting voor ons en ik vind het prachtige affiches. Ik denk dat Liverpool natuurlijk misschien wel favoriet is in de poule. We weten allemaal hoe sterk zij zijn."

De vorige keer dat Ajax het opnam tegen Liverpool was in het seizoen 2020/2021. Ook toen zaten de twee bij elkaar in de Champions League-poule. Bij die wedstrijden was toen geen publiek vanwege de coronamaatregelen. "De vorige keer was ik erbij. In een leeg stadion zat ik op de bank", vertelt Timber. "Dit keer zal het een vol stadion zijn en zal ik waarschijnlijk spelen."