Opnieuw een plofkraak, dit keer bij een juwelier aan het Buikslotermeerplein

Het pand van een juwelier aan het Buikslotermeerplein in Noord is vannacht flink beschadigd geraakt bij een explosie. Ook een aantal winkels tegenover de juwelier heeft schade opgelopen. De politie, rond 3.10 uur over de explosie gealarmeerd, spreekt van een 'grote ravage' in het winkelcentrum. Ook op foto's is te zien dat de juwelierszaak flink beschadigd is geraakt.