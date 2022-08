Nieuw HvA-gebouw geopend: "Vorige pand was eigenlijk een grote bunker"

Het Jakoba Mulderhuis, de nieuwste aanwinst van de Hogeschool van Amsterdam op de Amstelcampus, is af. De deuren worden op 1 september officieel geopend voor de studenten. Ruim 6000 studenten van de faculteit zullen hier intrekken. De studenten konden de afgelopen dagen alvast een kijkje nemen in het nieuwe gebouw aan de Wibautstraat.

Tot de zomervakantie zaten leerlingen van de faculteit techniek in het gebouw Leeuwenburg gelegen achter het Amstel Station. Het contrast met het nieuwe gebouw kan eigenlijk niet groter.

"De vorige school was één bunker eigenlijk. Ik zat daar vaak in de kelder opgesloten", vertelt een student. “In de krochten van het het Leeuwenburg, ook wel het leeuwenhol genoemd", aldus Esther Ras, decaan van de faculteit Techniek. "Het was tijd om het pand te verlaten.”