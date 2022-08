Ook forse schade aan omliggende winkels door plofkraak: "Ruit vijftien meter verder kapot"

De explosie die vannacht bij de plofkraak in Noord afging was zo hard dat niet alleen de juwelier grote schade heeft, maar ook de omliggende winkels. "Dat een ruit vijftien meter verderop kapot kan gaan, dat betekent dat het een heel grote klap is geweest."

De juwelier werd afgelopen mei slachtoffer van een gewapende overval. Een jaar eerder was de zaak ook al doelwit van een plofkraak. Volgens Akyuz was de schade toen minder groot. "Toen waren er een paar glazen kapot." Hij zegt alle levensmiddelen weg te gooien die met het glas in aanraking zijn geweest. Hij hoopt snel weer open te kunnen. "De eerstvolgende glaszetter kan pas over vier weken."

De politie heeft de zaak in onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Of er iets is buitgemaakt is volgens de politie nog niet duidelijk.