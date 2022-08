Overleden Britse toerist (22) werd 30 keer gestoken op het Singel

De overleden 22-jarige Britse toerist die op 1 juni werd aangetroffen in een portiek aan het Singel, is maar liefst 30 keer gestoken. Een steekwond in zijn hals is hem fataal geworden.

Dat laat het Openbaar Ministerie weten naar aanleiding van de eerste inleidende zitting van de zaak. Eerder werd al bekend dat er een 22-jarige verdachte uit België was opgepakt. Tijdens de zitting zei het OM dat hij een paar uur na de dodelijke steekpartij door agenten in verwarde toestand in Buitenveldert werd aangetroffen, terwijl hij bloed van het slachtoffer op zijn kleding en schoenen had zitten.

Camerabeelden

In een plas bloed op het Singel zat een schoenafdruk die overeen komt met het profiel van de schoenzolen van de verdachte. Verder stelt het OM dat er camerabeelden zijn waarop te zien is dat het slachtoffer en de verdachte samen naar het Singel lopen. De twee zijn volgens het OM op die beelden goed herkenbaar. Op een later moment zou de verdachte, na de steekpartij, alleen zijn weggelopen. Op andere beelden is te zien hoe er iemand aangevallen wordt, maar de twee zouden daar niet op te herkennen zijn.