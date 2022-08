Lieuwe van Gogh krijgt eerste exemplaar eigen tijdschrift voor zijn verjaardag: "Fucking gruwelijk"

Kunstenaar Lieuwe van Gogh kan zichzelf feliciteren met zijn verjaardag, maar ook met zijn eigen glossy. Hij heeft de eer om de hoofdrol te spelen in de vijfentwintigste editie van de Strip Glossy. Het tijdschrift werd vandaag aan hem overhandigd: "Ik heb mijn verjaardag te goed gevierd vannacht, maar dit is echt hard."

Een paar keer per jaar komt Stripglossy met een editie. "We hebben eerder edities gemaakt met bijvoorbeeld Peter R. de Vries en André van Duin. Dat zijn mensen die iets teweeg brengen, en dat doet Lieuwe volgens ons ook", zegt Seb van der Kaaden. "Het is zijn werk, maar ook zijn persoonlijkheid."

Lieuwe van Gogh dook pas vanochtend zijn bed in, maar staat toch gewoon klaar voor de ontvangst. Van een elfje, begeleid met een eenhoornballon, krijgt hij de allereerste editie in zijn handen gedrukt: "Dit voelt toch wel als een bucketlist-dingetje om jezelf in stripvorm te kunnen zien."

Hij zag de strips eerder nog niet, maar één eis had hij wel: "Ik wilde er heel graag een Japanse Manga-strip in. Ik speelde vroeger met Japans speelgoed, en daar begon die liefde eigenlijk al." En die strip is er gekomen, verschillende striptekenaars werkten mee aan het boek.

Ook zijn vader Theo van Gogh en zijn verre achteroom Vincent van Gogh komen voor in het stripboek. "Zijn vader is ook ooit in strip getekend, dat verhaal staat er ook in", vertelt Van der Kaaden. Een van de verhalen bevat zowel Vincent als Theo en Lieuwe zelf. "Ik vind het super dat ook mijn familie vereeuwigd is in dit boek."

Lieuwe zelf kreeg er veertig mee: "Het is een zooi in mijn huis, dus ik moet nog kijken waar ik dit neerzet."