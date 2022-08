'Naci Ünüvar op huurbasis naar Trabzonspor'

Zo weet De Telegraaf te melden. Ajax en Trabzonspor hebben volgens de krant een overeenstemming bereikt voor de huurperiode van Ünüvar. Het talent kwam vorig seizoen niet voor in de plannen van Erik ten Hag en ook dit seizoen lijkt er nog geen plek te zijn voor Ünüvar in de selectie van Alfred Schreuder. De huurperiode moet de ontwikkeling van het talent ten goede komen.

Begin juli tekende Ünüvar een nieuw contract bij Ajax, dat hem tot 2026 met de club verbindt. "Mijn doel is om bij Ajax te slagen, dat is nooit veranderd. Nu kan ik de laatste stappen gaan zetten", liet de middenvelder toen weten.

Debuut

Ünüvar speelt vanaf 2011 bij Ajax en doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Op 22 januari 2020 maakt hij zijn debuut in het eerste elftal in de bekerwedstrijd tegen SV Spakenburg (7-0). In dat duel wist hij direct een doelpunt te maken. Ünüvar speelde tot nu toe drie wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Zijn meeste duels speelde hij in Jong Ajax, 73 tot dusver. Daarin scoorde hij 24 keer en wist hij achttien assists te geven.