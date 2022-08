Harry Styles treedt in zomer 2023 op in Johan Cruijff Arena

Harry Styles geeft in de zomer van 2023 een concert in de Johan Cruijff Arena. De Britse zanger komt op 5 juni met zijn 'Love On Tour' naar het stadion van Ajax. Kaartjes voor het concert gaan op vrijdag 2 september om 10.00 uur in de verkoop.

Styles, bekend van nummers als 'Watermelon Sugar' en 'Sign of the Times', trad met dezelfde wereldtournee op 9 juli van dit jaar al op in de Ziggo Dome. Zijn tour is inmiddels doorgereisd naar de Verenigde Staten, maar keert volgend jaar terug in Europa en dus opnieuw in Amsterdam.

De zanger is geen onbekende in Amsterdam. Styles trad al meerdere keren op in de stad. Naast dit jaar, stond de Brit in 2018 al in de Ziggo Dome en in 2017 kwam Styles naar de AFAS Live. Ook trad hij met de groep One Direction, waarvan Styles bekend werd, twee keer op in de stad.

AT5 was bij de drukke rij voor het concert van Styles van dit 9 juli dit jaar: