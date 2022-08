Station Haarlem acteert als Centraal Station in serie over Miep Gies

Miep Gies was in dienst van het bedrijf van Otto Frank, de vader van Anne Frank. Toen het gezin moest onderduiken vroeg Otto haar om hulp. Jarenlang bracht Miep Gies in het geheim vlees en groente naar het achterhuis, ook zorgde zij ervoor dat het dagboek van Anne Frank bewaard bleef. Het Amerikaanse Disney+ vereeuwigt haar verhaal nu in een serie.

Opnames in 'Amsterdam'

Niet alleen het station van Haarlem wordt gebruikt als 'Amsterdams' in de serie over Miep Gies, ook andere delen van de stad ondergaan de metamorfose. De echte straten van Amsterdam werden ook eventjes omgetoverd naar de oorlogsjaren. Omwonenden bij de Peperbrug en andere delen van het centrum deden een stapje terug in de tijd de afgelopen week.

Het gebeurt wel vaker dat andere steden zich voordoen als Amsterdam in films en series. Het station van Haarlem kreeg voor de film Ocean's Twelve (2004) met George Clooney ook al de rol van het Centraal Station. Er werd zelfs een Thalys naar het station gereden, maar tijdens de opnames bleek het station niet geschikt voor de trein. Wat zorgde een kapotte bovenleiding en veel vertraging. Ook de thriller Amsterdamned (1988), dat zicht afspeelt op de Amsterdamse grachten, kent een aantal scènes in de grachten van Utrecht.

Bekijk hieronder de video die AT5 maakte tijdens de opnames rond de Peperbrug: